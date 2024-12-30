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Ученый оценил шансы увидеть полярное сияние в новогоднюю ночь

Натан Эйсмонт отметил, что все зависит от мощности вспышек на Солнце.
Сергей Лебедев 2024-12-30 12:27:50
© Фото: Photoagency Interpress, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В воскресенье ученые зафиксировали один из сильнейших в этом году всплесков активности на Солнце. В связи с этим в России новогодняя ночь может оказаться красочной и запомниться полярными сияниями. В каких регионах страны их увидят, зависит от мощности вспышек на «небесном светиле». Об этом в беседе со «Звездой» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

«Зависит от мощности вспышки. Если очень мощная, то бывало так, это было в уходящем году, когда можно было наблюдать полярное сияние на широте Москвы и даже Сочи. Что в этот раз случится, надежных прогнозов пока не удается сделать», - отметил эксперт.

Напомним, ранее в Институте прикладной геофизики рассказали, что за 29 декабря на Солнце произошло 15 мощных вспышек. Одна из них была высочайшего класса Х.

Еще две мощные вспышки подряд зафиксировали в понедельник утром.

#вспышка #ран #солнце #наш эксклюзив #полярное сияние
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