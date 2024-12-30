МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЗРК-невидимка: российские зенитчики рассказали, чем уникальна «Стрела-10»

Комплекс практически невидим для противника, так как в нем почти отсутствует электроника.
Валентин Матвиенко 2024-12-30 11:18:57
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Небо над Донбассом находится под надежной защитой российской системы противовоздушной обороны. Современные средства радиолокационного контроля способны засечь любую цель, а установки - уничтожить ее.

Например, расчет ЗРК «Бук» группировки войск «Восток» регулярно сбивает вражеские ракеты и небольшие разведывательные беспилотники на Южно-Донецком направлении.

«Раньше работали чаще. Сейчас все как-то подуспокоилось. Сейчас они (боевики. - Прим.ред.) работают дальнобойными в основном - ATACAMS, Storm Shadow. "Хаймарсы" летают, но не так часто, как раньше», - рассказал начальник расчте с позывным Кондар.

Прикрывает наших военных и мирных жителей еще один проверенный временем зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Благодаря отсутствию активных радиолокационных средств он практически невидим для противника.

ЗРК легко поражает воздушные цели на малых и средних высотах. Это позволяет применять установку в различных ситуациях боевой работы. Всегда на подмоге и переносной зенитный ракетный комплекс «Игла».

«Ей можно работать не только по бензиновым летательным аппаратам, но и по электрическим», - отмечает боец с позывным Улыбка.

С помощью ПЗРК сейчас сбивают около трети всей пилотируемой авиации ВСУ.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как в Херсонской области зенитчики выстроили плотный щит от ударов националистов. Одновременно на дежурстве находятся десятки комплексов, обеспечивающих несколько степеней защиты от любых воздушных угроз.

#ВС РФ #ЗРК #Бук #игла #ПЗРК #стрела-10 #восток #наш эксклюзив #донабсс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 