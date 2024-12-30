ЗРК-невидимка: российские зенитчики рассказали, чем уникальна «Стрела-10»

Небо над Донбассом находится под надежной защитой российской системы противовоздушной обороны. Современные средства радиолокационного контроля способны засечь любую цель, а установки - уничтожить ее.

Например, расчет ЗРК «Бук» группировки войск «Восток» регулярно сбивает вражеские ракеты и небольшие разведывательные беспилотники на Южно-Донецком направлении.

«Раньше работали чаще. Сейчас все как-то подуспокоилось. Сейчас они (боевики. - Прим.ред.) работают дальнобойными в основном - ATACAMS, Storm Shadow. "Хаймарсы" летают, но не так часто, как раньше», - рассказал начальник расчте с позывным Кондар.

Прикрывает наших военных и мирных жителей еще один проверенный временем зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10». Благодаря отсутствию активных радиолокационных средств он практически невидим для противника.

ЗРК легко поражает воздушные цели на малых и средних высотах. Это позволяет применять установку в различных ситуациях боевой работы. Всегда на подмоге и переносной зенитный ракетный комплекс «Игла».

«Ей можно работать не только по бензиновым летательным аппаратам, но и по электрическим», - отмечает боец с позывным Улыбка.

С помощью ПЗРК сейчас сбивают около трети всей пилотируемой авиации ВСУ.

Напомним, ранее «Звезда» рассказывала, как в Херсонской области зенитчики выстроили плотный щит от ударов националистов. Одновременно на дежурстве находятся десятки комплексов, обеспечивающих несколько степеней защиты от любых воздушных угроз.