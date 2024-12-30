Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода 30 декабря

Погибших при обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда, заявил губернатор Вячеслав Гладков в годовщину трагедии. Глава Белгородской области отметил, что она объединила всех в одну большую семью, где «каждый за каждого».

«Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб», - сказал Гладков в видеообращении в Telegram-канале.

Он добавил, что будут продолжать помогать тем, кто получил серьезные ранения и проходит реабилитацию.



Также Гладков подчеркнул, что «все, что мы делаем, мы делаем ради одного - приближаем новую великую победу».

ВСУ обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. В результате погибли 25 мирных жителей, пятеро из них - дети, еще 109 человек пострадали. В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО перехватили все ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по городу.



Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом - ВСУ ударили из РСЗО по центру города, где гуляли люди перед Новым годом.