МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гладков почтил память жертв обстрела Белгорода 30 декабря

Губернатор записал видеообращение в годовщину трагедии.
Анна Касаткина 2024-12-30 11:30:54
© Фото: Антон Вергун, РИА Новости

Погибших при обстреле центра Белгорода 30 декабря 2023 года будут помнить всегда, заявил губернатор Вячеслав Гладков в годовщину трагедии. Глава Белгородской области отметил, что она объединила всех в одну большую семью, где «каждый за каждого».

«Ровно год назад наша жизнь разделилась на до и после. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб», - сказал Гладков в видеообращении в Telegram-канале.

Он добавил, что будут продолжать помогать тем, кто получил серьезные ранения и проходит реабилитацию.

Также Гладков подчеркнул, что «все, что мы делаем, мы делаем ради одного - приближаем новую великую победу».

ВСУ обстреляли центр Белгорода днем 30 декабря. В результате погибли 25 мирных жителей, пятеро из них - дети, еще 109 человек пострадали. В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО перехватили все ракеты «Ольха» и большую часть реактивных снарядов РСЗО Vampire. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет попали по городу.

Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом - ВСУ ударили из РСЗО по центру города, где гуляли люди перед Новым годом.

#годовщина #белгород #память #Обстрел #Трагедия #Вячеслав Гладков
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 