В Израиле заявили о скором окончании интенсивных боевых действий в секторе Газа

Армия Израиля завершила ведение интенсивных военных действий на севере сектора Газа. Вскоре они закончатся и на юге анклава, заявил министр обороны страны Йоав Галант.

«На севере анклава этот этап (интенсивных боевых действий) завершился. На юге анклава мы достигнем этого, и этот этап завершится в скором времени», - сказал Галант, обращаясь к нации.

Министр добавил, что Израиль планировал вести интенсивные действия в секторе Газа три месяца.

Ранее премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не планирует оккупировать сектор Газа и выгнать оттуда мирных жителей. Главная цель Израиля - уничтожить палестинских боевиков ХАМАС. Как только она будет достигнута, ЦАХАЛ покинет территорию анклава, добавил политик.