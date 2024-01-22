«Попал в окопчик, молодец»: раскрыты подробности освобождения Веселого

Освобождение населенного пункта Веселое в Донецкой Народной Республике во многом стало возможным благодаря героизму и слаженной работе тульских десантников. Об этом сообщили в Минобороны России, где рассказали подробности боевых действий на этом направлении.

Сначала российские бойцы вскрыли позиции ВСУ, основные опорные пункты и огневые средства боевиков. После удары по ним нанесла штурмовая авиация. Позиции националистов штурмовали десантники, бойцы наступали с разных направлений под прикрытием бронегрупп.

«В дальнейшем штурмовые группы ВДВ, используя весь арсенал стрелкового вооружения, штурмом овладели населенным пунктом. Противник бежал, бросив раненых и убитых. Часть боевиков сложила оружие и сдалась в плен», - говорится в сообщении Минобороны.

Об освобождении населенного пункта Веселое в ДНР стало известно в минувший четверг, 18 января. Сообщалось об успешных действиях «Южной» группировки войск на Донецком направлении. Также сообщалось о поражении боевиков и бронетехники противника в районах Клещеевки и Андреевки.