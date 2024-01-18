МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Веселое в ДНР

Населенный пункт на Донецком направлении был освобожден в результате успешных активных действий подразделений «Южной» группировки войск.
2024-01-18 15:44:01
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Веселое на Донецком направлении.

«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении живой силы и техники противника в районах Клещеевки и Андреевки.

Суточные потери украинской стороны превысили 260 человек. Помимо живой силы, противник на данном направлении потерял несколько единиц техники, включая танк, две БМП, буксируемые гаубицы М777 и Д-30, самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #МО РФ #веселое #донецкое направление
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»