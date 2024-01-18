Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Веселое в ДНР

Минобороны России заявило об освобождении населенного пункта Веселое на Донецком направлении.

«На Донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики», - сказано в сообщении оборонного ведомства.

Также в сводке о проведении специальной военной операции говорится о поражении живой силы и техники противника в районах Клещеевки и Андреевки.

Суточные потери украинской стороны превысили 260 человек. Помимо живой силы, противник на данном направлении потерял несколько единиц техники, включая танк, две БМП, буксируемые гаубицы М777 и Д-30, самоходные артиллерийские установки Paladin и «Гвоздика».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.