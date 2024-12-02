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Артиллеристы назвали причину отступления ВСУ на Купянском направлении

За минувшие сутки военнослужащие группировки «Запад» уничтожили в том числе до 500 боевиков ВСУ и четыре склада боеприпасов.
Юлия Бабакова 2024-12-02 09:58:27
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы расчета САУ «Акация» рассказали, почему украинские боевики, несмотря на попытки давать отпор, продолжают отступать на Купянском направлении.

По словам артиллеристов группировки войск «Запад», проблемы с логистикой вынуждают противника отступать.

«Противника давим, отступает, но все равно огрызается. У них с логистикой сейчас плохо, потому что мы пробили им логистику всю», - рассказал старший наводчик САУ с позывным Бабай.

Снарядный голод ВСУ пытаются компенсировать за счет атак FPV-дронов. Это, пожалуй, единственная проблема, говорят военные. Но и с ней артиллеристы справляются. Тщательная маскировка орудия, частая смена позиций, использование систем РЭБ.

На опубликованных кадрах видно, что «Акации», находясь в 15 километрах от позиций противника, уничтожили с первого выстрела американский БМП Bradley, убегавший в пункт временной дислокации. После успешно выполненной задачи военнослужащие орудие не свернули, а сразу начали работать по следующей мишени - по самому пункту временной дислокации противника.

В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ за сутки потеряли до 500 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами. Такая результативная работа нашей артиллерии помогает штурмовым отрядам продвигаться вперед, занимая все новые рубежи на Купянском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#ВС РФ #наш эксклюзив #Купянское направление #группировка войск запад #САУ "Акация"
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