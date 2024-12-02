Артиллеристы назвали причину отступления ВСУ на Купянском направлении

Бойцы расчета САУ «Акация» рассказали, почему украинские боевики, несмотря на попытки давать отпор, продолжают отступать на Купянском направлении.

По словам артиллеристов группировки войск «Запад», проблемы с логистикой вынуждают противника отступать.

«Противника давим, отступает, но все равно огрызается. У них с логистикой сейчас плохо, потому что мы пробили им логистику всю», - рассказал старший наводчик САУ с позывным Бабай.

Снарядный голод ВСУ пытаются компенсировать за счет атак FPV-дронов. Это, пожалуй, единственная проблема, говорят военные. Но и с ней артиллеристы справляются. Тщательная маскировка орудия, частая смена позиций, использование систем РЭБ.

На опубликованных кадрах видно, что «Акации», находясь в 15 километрах от позиций противника, уничтожили с первого выстрела американский БМП Bradley, убегавший в пункт временной дислокации. После успешно выполненной задачи военнослужащие орудие не свернули, а сразу начали работать по следующей мишени - по самому пункту временной дислокации противника.

В зоне ответственности группировки «Запад» ВСУ за сутки потеряли до 500 военнослужащих, станцию радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и четыре склада с боеприпасами. Такая результативная работа нашей артиллерии помогает штурмовым отрядам продвигаться вперед, занимая все новые рубежи на Купянском направлении.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.