Су-35С прикрыли вертолеты в приграничье Курской области

Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С Воздушно-космических сил России в воздухе прикрыли экипажи ВКС в приграничных районах Курской области.

Под прикрытием Су-35С действовали самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты при нанесении авиаударов по личному составку и бронетехнике украинских боевиков.

Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника.

В зоне спецоперации летчики ВКС России выполняют разнообразные задачи. Помимо уничтожения врага, это сопровождение колонн, доставка грузов и десанта.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М разнес украинский опорный пункт в курском приграничье. Этот удар, как уточнили в МО РФ, наносился авиационными ракетами.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.