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Су-35С прикрыли вертолеты в приграничье Курской области

Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО украинских боевиков.
2024-12-29 08:12:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С Воздушно-космических сил России в воздухе прикрыли экипажи ВКС в приграничных районах Курской области.

Под прикрытием Су-35С действовали самолеты бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолеты при нанесении авиаударов по личному составку и бронетехнике украинских боевиков.

Также с помощью комплекса авиационного вооружения самолет выполнил обнаружение объектов ПВО противника.

В зоне спецоперации летчики ВКС России выполняют разнообразные задачи. Помимо уничтожения врага, это сопровождение колонн, доставка грузов и десанта.

Ранее сообщалось, что экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52М разнес украинский опорный пункт в курском приграничье. Этот удар, как уточнили в МО РФ, наносился авиационными ракетами. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#ВКС РФ #Курская область #летчики #су-35с #прикрытие
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