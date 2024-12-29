Al Jazeera: жертвами ударов Израиля по Газе стали 39 палестинцев

За последние сутки в результате израильских атак на сектор Газа погибли 39 палестинцев. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

«Ударам израильских сил больше всего подвергается северная часть палестинского региона, где число жертв увеличилось на 27 человек», - говорится в материале.

Министерство здравоохранения сектора сообщило, что с начала эскалации конфликта между Палестиной и Израилем были убиты почти 45,5 тысяч палестинцев, более 108 тысяч получили ранения.

Ранее в секторе Газа закрылась последняя крупная больница после масштабной атаки Израиля. По данным организации, в учреждении могли остаться около 60 сотрудников и 25 пациентов в критическом состоянии.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко ухудшилась после нападения боевиков ХАМАС на израильские территории 7 октября прошлого года. В ответ Израиль инициировал операцию против ХАМАС с целью уничтожения его военных и политических структур, а также освобождения заложников.