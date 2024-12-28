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Последняя крупная больница закрылась в секторе Газа после атаки Израиля

Больница «Камаль Адван» прекратила свою работу после атаки израильской армии.
Никита Матосов 2024-12-28 04:22:59
© Фото: MAGO ,Omar Ashtawy apaimages, GlobalLookPress

Последнее крупное медицинское учреждение на севере сектора Газа - больница «Камаль Адван» - перестала работать после атаки Израиля. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«После утреннего инцидента больница "Камаль Адван" полностью вышла из строя», - говорится в публикации ВОЗ в социальных сетях.

По информации организации, внутри учреждения могли остаться около 60 работников и 25 пациентов в тяжелом состоянии, включая тех, кто подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ранее во время удара Израиля по соседнему зданию возле больницы в Газе погибли 50 человек, в том числе пять медицинских работников.

Напомним, что Израиль продолжает наземную операцию в секторе Газа, которая была начата в ответ на нападение боевиков движения ХАМАС на израильскую территорию 7 октября 2023 года.

#Израиль #ВОЗ #сектор Газа #палестина #госпиталь «Камаль Адван»
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