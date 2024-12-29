В ближайшие 6-12 месяцев Украина не сможет добиться значительных военных успехов и продолжит терять территории, считает профессор Кембриджского университета Куинси Анатоль Ливен. Об этом он написал в своей статье для Berliner Zeitung.

«С точки зрения Запада единственной причиной, по которой не начинаются переговоры, является отсутствие перспектив для украинской армии»,- заявил британский эксперт.

Ливен также указал на опасность краха ослабленного украинского военного аппарата. Он отметил, что в условиях сложного финансового положения европейских стран нет уверенности в том, что помощь из Европейского Союза будет такой же, как прежде.

«Судьба Киева будет решаться США и Россией, без учета мнений крупных европейских государств», - отметил профессор.

Ранее боевики ВСУ рассказали изданию The Washington Post о серьезном снижении морального духа, а также о проблемах с пехотой. Они отметили, что с каждым днем ситуация лишь ухудшается.