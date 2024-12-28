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Два жителя Горловки пострадали после сброса боеприпаса с дрона ВСУ

Украинские боевики сбросили взрывоопасный предмет по автомобилю, в котором находились люди.
Ирина Егорова 2024-12-28 02:25:05
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Два мирных жителя Горловки в Донецкой Народной Республике пострадали после очередной атаки ВСУ. Украинские боевики сбросили с беспилотника взрывоопасный предмет по автомобилю, пишет RT.

«В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВФУ на автомобиль ранены двое мирных жителей Горловки», — написал в своем Telegram-канале мэр города Иван Приходько.

Ранее украинские боевики сбросили по центру города Горловка кассетный боеприпас. В результате атаки пострадали восемь человек. Они получили ранения возле городской больницы №2. 

#беспилотник #ВСУ #Горловка #Боеприпас #пострадавшие #снаряд #сброс #иван приходько
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