В Горловке украинский беспилотник атаковал пожарную машину

Сегодня украинские националисты атаковали город Горловка в Донецкой Народной Республике. По удар боевиков попали пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Автоцистерну спасателей атаковал украинский БПЛА. Это произошло, когда пожарные приехали тушить автомобиль, загоревшийся после сброса взрывоопасного предмета.

В результате удара националистов никто из сотрудников МЧС не пострадал. Они находились в укрытии. Повреждена лишь кабина служебной машины.

Напомним, накануне Горловка уже подвергалась атаке украинских боевиков. В результате пострадали два мирных жителя.

Сообщалось, что ВСУ сбросили с дрона взрывоопасный предмет. Он попал в автомобиль.