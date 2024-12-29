МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Горловке украинский беспилотник атаковал пожарную машину

В результате удара националистов сотрудники МЧС не пострадали.
Сергей Лебедев 2024-12-29 22:04:00
© Фото: mchs_official, Telegram

Сегодня украинские националисты атаковали город Горловка в Донецкой Народной Республике. По удар боевиков попали пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Автоцистерну спасателей атаковал украинский БПЛА. Это произошло, когда пожарные приехали тушить автомобиль, загоревшийся после сброса взрывоопасного предмета.

В результате удара националистов никто из сотрудников МЧС не пострадал. Они находились в укрытии. Повреждена лишь кабина служебной машины.

Напомним, накануне Горловка уже подвергалась атаке украинских боевиков. В результате пострадали два мирных жителя.

Сообщалось, что ВСУ сбросили с дрона взрывоопасный предмет. Он попал в автомобиль.

#боевики #бпла #ДНР #Горловка #МЧС #атака #воп
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 