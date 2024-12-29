В Горловке украинский беспилотник атаковал пожарную машину

Сегодня украинские националисты атаковали город Горловка в Донецкой Народной Республике. По удар боевиков попали пожарные. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Автоцистерну спасателей атаковал украинский БПЛА. Это произошло, когда пожарные приехали тушить автомобиль, загоревшийся после сброса взрывоопасного предмета.
В результате удара националистов никто из сотрудников МЧС не пострадал. Они находились в укрытии. Повреждена лишь кабина служебной машины.
Напомним, накануне Горловка уже подвергалась атаке украинских боевиков. В результате пострадали два мирных жителя.
Сообщалось, что ВСУ сбросили с дрона взрывоопасный предмет. Он попал в автомобиль.
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