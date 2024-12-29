Юбилей новой России: как Ельцин передавал бразды президентства

Четверть века назад 31-го декабря 1999-го года в традиционном новогоднем обращении к россиянам произошло небывалое. Помимо слов об итогах года, пожеланий добра и счастья - президент Борис Ельцин объявил, что уходит в отставку.

«Я ухожу, ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с умными, сильными, энергичными людьми. А мы - те, кто стоит у власти уже многие годы, мы должны уйти», - сказал тогда Ельцин.

И на переходе с века XX в век ХI действительно произошла смена эпох. Впервые в новейшей истории, глава государства добровольно сложил с себя полномочия и передал бразды правления своему преемнику. Ельцин тогда честно признал, что у него не получилось перескочить в светлое будущее одним рывком.

Первым вопросом после обращения Ельцина, был вопрос «кто?». По закону, при сложении полномочий, исполняющим обязанности президента становился премьер-министр. Им был Владимир Путин. За пару часов до записи обращения Ельцин передал Путину все символы президентской власти.

«Первый президент России Борис Николаевич Ельцин, покидая Кремль, сегодня произнес слова, которые многим запомнились. Он сказал: "Берегите Россию". Именно в этом я вижу свою главную президентскую обязанность», - заявил Владимир Путин.

Потом Ельцин уехал встречать Новый год домой к семье, а исполняющий обязанности президента Владимир Путин - полетел в свою первую командировку на Северный Кавказ.

Для Владимира Путина, как Верховного главнокомандующего эта, первая в новом статусе, поездка в Чечню была крайне важна. Ему нужна была информация о положении дел из первых рук. Но еще большее значение, появление первого лица государства, фактически, на боевых позициях, значило для тех, кто отстаивал целостность страны.

О событиях 25-летней давности в истории большой страны и о первых шагах Владимира Путина на посту ее президента смотрите в материале Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».