Журова рассказала, как оставаться в форме в новогодние праздники

В новогодние праздники не стоит проводить все свободное время за столом. Каникулы - отличное время для того, чтобы гулять на свежем воздухе и заниматься физической активностью. Таким мнением со «Звездой» поделилась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

«Нужно быть аккуратнее, больше гулять, по возможности, заниматься спортом. Сложно давать советы всем, но хотя бы гулять с детьми нужно», - посоветовала Журова.

Тем, кто систематически занимается спортом, ничего рекомендовать не нужно, уверена депутат, а вот для новичков в зале важна поддержка.

«Можно и дома сделать свой спортзал и заниматься. Но люди иногда ходят на фитнес за общением. Давайте быть честными, кто-то может заниматься один, а для кого-то обязательна компания», - напомнила Журова.

Для того, чтобы комфортно провести новогодние праздники достаточно элементарных прогулок, считает экс-спортсменка. Ничего сверхъестественного от человека не требуется, уверена она.

«Новогодние праздники для ходьбы на свежем воздухе. Это простые телодвижения. Лучше этому посвятить время», - предложила собеседница «Звезды».

Тем не менее, отдаваясь зимним забавам не лишним будет вспомнить о безопасности, рекомендует врач-травматолог Юрий Глазков. Он рассказал о самых травматичных зимних развлечениях. Традиционно это тюбинг, горные лыжи и хоккей.