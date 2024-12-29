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Журова рассказала, как оставаться в форме в новогодние праздники

По словам эксперта, не обязательно заниматься серьезной физической нагрузкой, в новогодние каникулы достаточно гулять на свежем воздухе.
Ян Брацкий 2024-12-29 17:18:21
© Фото: Elena Mayorova, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В новогодние праздники не стоит проводить все свободное время за столом. Каникулы - отличное время для того, чтобы гулять на свежем воздухе и заниматься физической активностью. Таким мнением со «Звездой» поделилась олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

«Нужно быть аккуратнее, больше гулять, по возможности, заниматься спортом. Сложно давать советы всем, но хотя бы гулять с детьми нужно», - посоветовала Журова.

Тем, кто систематически занимается спортом, ничего рекомендовать не нужно, уверена депутат, а вот для новичков в зале важна поддержка.

«Можно и дома сделать свой спортзал и заниматься. Но люди иногда ходят на фитнес за общением. Давайте быть честными, кто-то может заниматься один, а для кого-то обязательна компания», - напомнила Журова.

Для того, чтобы комфортно провести новогодние праздники достаточно элементарных прогулок, считает экс-спортсменка. Ничего сверхъестественного от человека не требуется, уверена она.

«Новогодние праздники для ходьбы на свежем воздухе. Это простые телодвижения. Лучше этому посвятить время», - предложила собеседница «Звезды».

Тем не менее, отдаваясь зимним забавам не лишним будет вспомнить о безопасности, рекомендует врач-травматолог Юрий Глазков. Он рассказал о самых травматичных зимних развлечениях. Традиционно это тюбинг, горные лыжи и хоккей.

#Спорт #здоровье #наш эксклюзив #застолье #каникулы #журова
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