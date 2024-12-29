«Наш корабль плывет»: Владимир Стеклов поздравил россиян с Новым годом

Народный артист РФ Владимир Стеклов поздравил россиян с наступающим Новым годом, оптимистично отметив, что несмотря на все происходящее вокруг разнообразие, «наш корабль плывет», и пожелав каждому мира и большого счастья.

«Очень хочется пожелать в этом наступающем 2025 году мира, согласия, чистого неба и яркого солнца, а самое главное - большого-большого всем нам счастья», - сказал Стеклов в разговоре со «Звездой».

Актер отметил быстротечность времени и завершил свое поздравление словами «мы самые лучшие на земле!».

Прошлым январем Владимир Стеклов ездил в зону СВО с рождественскими подарками и партией помощи для детей Донбасса, собранными московскими школьниками - канцтоварами, чаем, кофе, сладостями. «Звезда» показывала, как актер не единожды отправлялся на передовую с большими коробками помощи.