МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Наш корабль плывет»: Владимир Стеклов поздравил россиян с Новым годом

Свое поздравление народный артист РФ завершил словами о том, что «мы самые лучшие на земле!».
Елизавета Кондрикова 2024-12-29 11:25:31
© Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Народный артист РФ Владимир Стеклов поздравил россиян с наступающим Новым годом, оптимистично отметив, что несмотря на все происходящее вокруг разнообразие, «наш корабль плывет», и пожелав каждому мира и большого счастья.

«Очень хочется пожелать в этом наступающем 2025 году мира, согласия, чистого неба и яркого солнца, а самое главное - большого-большого всем нам счастья», - сказал Стеклов в разговоре со «Звездой».

Актер отметил быстротечность времени и завершил свое поздравление словами «мы самые лучшие на земле!».

Прошлым январем Владимир Стеклов ездил в зону СВО с рождественскими подарками и партией помощи для детей Донбасса, собранными московскими школьниками - канцтоварами, чаем, кофе, сладостями. «Звезда» показывала, как актер не единожды отправлялся на передовую с большими коробками помощи.  

#Новый год #россияне #наш эксклюзив #поздравления #народный артист рф #владимир стеклов
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 