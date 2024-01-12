Поддержка искусством: как спектакли МСХТ поднимают дух бойцов в зоне СВО

Народный артист России Владимир Стеклов сам много раз бывал на передовой. Сейчас он продолжает регулярно отвозить гуманитарные грузы и помощь в зону СВО. В больших коробках на этот раз московские ученики упаковали партию помощи для школьников - канцтовары, чай, кофе, сладости.

«Они с таким восторгом, мольбой и надеждой говорят, что хотят подружиться с ребятами из Москвы. Как думаете они не будут против? Это единственное, чем можешь, что называется, способствовать – это то, что ты доставишь туда в нужное место. И будешь способствовать, чтоб они подружились», - считает художественный руководитель МСХТ.

Также артист регулярно ездит в Донбасс с театральной труппой, где ставят спектакли для бойцов, поднимают боевой дух и просто общаются с солдатами.

«От лица батальона имени Ильи Муромца, от всех бойцов, благодарим за постоянную помощь, спасибо, что нас помните и поддерживаете руководство и артистов театра. Мы вас сердечно благодарим», - в ответ благодарят военнослужащие.

Пока худрук помогает в России, зрительскую оборону Московский Современный Художественный театр держит в Китае. В программе гастролей - лучшие произведения российской классики: «Анна Каренина» Толстого, «Преступление и наказание» Достоевского и «Свадьба Бальзаминова» Островского.

«Для тура подобрали уникальный расширенный состав, который даже российские зрители пока не видели. Свой старт новому году Московский театр дал в Шанхае», - объявила заслуженная артистка России Людмила Татарова-Джигурда.

В конце января спектакли столичной труппы посетят послы России и Белоруссии. А средства от гастрольного тура решено отправить в качестве помощи содатам в зоне специальной военной операции.