МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Мишустин постановил создать реестр контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей

Документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.
Никита Матосов 2024-12-29 00:58:24
© Фото: Roman Naumov URA.RU, GlobalLookPress

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал новое постановление, касающееся формирования реестра контролируемых лиц среди мигрантов. Данный документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Правительство дало поручение Министерству внутренних дел создать указанный реестр мигрантов-правонарушителей не позднее 5 февраля 2025 года. После внесения в реестр иностранные граждане не смогут изменять свое место жительства без согласия МВД или покидать территорию региона, в котором они проживают.

На первом этапе МВД заполнит реестр данными, которые уже есть у министерства, а на втором этапе планируется его внедрение. Постановление также содержит положения о реестре контролируемых лиц. В реестр войдут иностранцы, находившиеся в стране незаконно и не выехавшие из России или не легализовавшие свое пребывание, а затем депортированные. В него будут внесены ФИО, дата рождения, а также паспортные данные. Все сведения, кроме паспортной информации, будут доступны для общего доступа.

Напомним, Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. Российский президент акцентировал внимание на ситуации с Украиной, мигрантами и попытками подделать исторические факты.

#экстремизм #Владимир Путин #стратегия #МВД #мишустин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 