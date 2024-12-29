Мишустин постановил создать реестр контролируемых лиц для мигрантов-нарушителей

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал новое постановление, касающееся формирования реестра контролируемых лиц среди мигрантов. Данный документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Правительство дало поручение Министерству внутренних дел создать указанный реестр мигрантов-правонарушителей не позднее 5 февраля 2025 года. После внесения в реестр иностранные граждане не смогут изменять свое место жительства без согласия МВД или покидать территорию региона, в котором они проживают.

На первом этапе МВД заполнит реестр данными, которые уже есть у министерства, а на втором этапе планируется его внедрение. Постановление также содержит положения о реестре контролируемых лиц. В реестр войдут иностранцы, находившиеся в стране незаконно и не выехавшие из России или не легализовавшие свое пребывание, а затем депортированные. В него будут внесены ФИО, дата рождения, а также паспортные данные. Все сведения, кроме паспортной информации, будут доступны для общего доступа.

Напомним, Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму. Российский президент акцентировал внимание на ситуации с Украиной, мигрантами и попытками подделать исторические факты.