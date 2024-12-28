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МО Британии: Лондон передал Киеву более 4 тыс. дронов с 2022 года

Речь идет как об ударных, так и логистических беспилотниках.
Елизавета Кондрикова 2024-12-28 08:02:29
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Globallookperss

Великобритания передала Украине более 4 000 БПЛА с 2022 года, как логистических, так и ударных, сообщил замглавы британского Министерства обороны Люк Поллард. Ранее соответствующий запрос в ведомство сделал член палаты общин Джеймс Картлидж.

«С февраля 2022 года Великобритания предоставила Украине более 4 000 беспилотных летательных аппаратов, которые обладают широким спектром возможностей, включая разведку, наблюдение и рекогносцировку, логистические и ударные беспилотники как для наземной, так и для морской деятельности», - приводит «Лента.ру» сообщение Полларда.

По словам замминистра, большинство дронов являются ударными, что предполагает либо непосредственно летальный эффект, либо помощь в достижении подобного. Меньшая часть используется для логистических целей. Поллард также напомнил о 400 беспилотниках, переданных Международным фондом помощи с Великобританией во главе.

Напомним, в ноябре также стало известно о том, что Лондон поставил киевскому режиму несколько десятков крылатых ракет Storm Shadow. При этом в тот момент Минобороны Великобритании не стало раскрывать точное количество отправленных ракет.

#бпла #Украина #Великобритания #дроны #помощь Украине #минобороны великобритании
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