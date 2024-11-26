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Bloomberg: Британия поставила десятки ракет Storm Shadow на Украину

Это первые поставки Великобританией крылатых ракет Киеву с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера.
Елизавета Кондрикова 2024-11-26 03:01:39
© Фото: РИА Новости

Несколько недель назад правительство Великобритании поставило Украине десятки крылатых ракет Storm Shadow, пишет издание Bloomberg. Подобные ракеты впервые поставили Киеву с момента прихода к власти в Великобритании премьер-министра Кира Стармера.

«Они были отправлены до недавнего решения США и Великобритании разрешить Украине запускать ракеты большой дальности по целям на территории России», - подчеркивается в материале.

Ракеты были отправлены на фоне истощения украинских запасов снарядов дальнего действия, пишет издание.

Из соображений безопасности в Минобороны Великобритании отказались назвать точное количество отправленных на Украину ракет. Однако ведомство вновь отметило «непоколебимость» Лондона в вопросе поддержки киевского режима.

Напомним, на прошлой неделе в Великобритании заявили, что согласовали с США использование британских ракет для ударов ВСУ вглубь России. При этом отмечается, что применение Storm Shadow без американских систем наведения невозможно.

#Украина #Великобритания #Storm Shadow #Крылатые ракеты #помощь Украине #кир стармер
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