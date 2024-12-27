При ударе Израиля по зданию рядом с больницей в Газе погибли 50 человек

По информации директора больницы Камаль Адван Хусама Абу Сафии, который ссылается на данные местного Министерства здравоохранения, около 50 человек стали жертвами воздушной атаки на здание, расположенное рядом с медицинским учреждением.

«Около 50 человек, в том числе пять сотрудников больницы Камаль Адван, погибли в результате ударов израильских сил по зданию, соседствующему с нашим учреждением», - отметил Абу Сафия.

Ранее в результате израильского удара в окрестностях больницы Аль-Авда в Газе погибли пять журналистов, которые работали в палестинском лагере беженцев.

Напомним, что Израиль продолжает наземную операцию в Газе в ответ на атаку группировки ХАМАС на израильские территории 7 октября 2023 года.