В Хельсинки зафиксировали сильнейшее в истории города землетрясение

В Хельсинки зарегистрировали сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение. Как сообщил Yle сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколаинен, магнитуда подземных толчков составила 1,1 балла.

«Толчки произошли около 18:30 по местному времени в рождественский вечер и продолжались меньше минуты. Точная причина землетрясения неизвестна, но специалисты исключают возможность его техногенного происхождения», - сообщается в материале.

Жители районов Валлила, Кяпюля и Хаага сообщили о вибрациях и необычных звуках, напоминающих взрывы. По мнению Вейкколайнена, землетрясения в Финляндии могут быть связаны с расширением Атлантического океана, подъемом земной коры и движением подземных вод. Известно, что ежегодно в Финляндии фиксируется свыше сотни землетрясений, однако данное оказалось наиболее мощным для столицы страны.



Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Его очаг располагался на глубине около 123 километров. Представители МЧС России сообщили, что угрозы возникновения цунами не было.