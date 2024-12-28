МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Хельсинки зафиксировали сильнейшее в истории города землетрясение

В столице Финляндии землетрясение произошло магнитудой 1,1 балла.
Никита Матосов 2024-12-28 03:39:36
© Фото: Igor Sinitsyn, imageBROKER.com, GlobalLookPress

В Хельсинки зарегистрировали сильнейшее за всю историю наблюдений землетрясение. Как сообщил Yle сейсмолог Хельсинкского университета Тони Вейкколаинен, магнитуда подземных толчков составила 1,1 балла.

«Толчки произошли около 18:30 по местному времени в рождественский вечер и продолжались меньше минуты. Точная причина землетрясения неизвестна, но специалисты исключают возможность его техногенного происхождения», - сообщается в материале.

Жители районов Валлила, Кяпюля и Хаага сообщили о вибрациях и необычных звуках, напоминающих взрывы. По мнению Вейкколайнена, землетрясения в Финляндии могут быть связаны с расширением Атлантического океана, подъемом земной коры и движением подземных вод. Известно, что ежегодно в Финляндии фиксируется свыше сотни землетрясений, однако данное оказалось наиболее мощным для столицы страны.

Ранее на Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Его очаг располагался на глубине около 123 километров. Представители МЧС России сообщили, что угрозы возникновения цунами не было.

#в стране и мире #Хельсинки #Финляндия #землетрясение #Магнитуда #подземные толчки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 