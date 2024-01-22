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В МИД заявили о неизменности стратегического уравнения с США из-за «Сармата»

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил завершить в 2024 году работы по постановке на боевое дежурство стратегического ракетного комплекса «Сармат».
Ян Брацкий 2024-01-22 08:33:01
© Фото: Минобороны России

Постановка российских ракетных комплексов «Сармат» на боевое дежурство никак не повлияет на формулу стратегического уравнения с США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

«Постановка данного комплекса на дежурство не меняет стратегическое уравнение. Российские стратегические ядерные силы - "дышащий организм". Их состав адаптируется в соответствии с модернизационными программами не только за счет включения новых систем, но и постепенного снятия с вооружения старых комплексов», - объяснил Рябков в беседе с РИА Новости.

Минувшей осенью президент Владимир Путин анонсировал постановку ракетного комплекса «Сармат» на боевое дежурство в ближайшее время. Со слов главы государства, работы над ним фактически завершены, осталось закончить административно-бюрократические процедуры.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). «Сармат» в состоянии поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории полета, преодолевая любые системы противоракетной обороны.

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