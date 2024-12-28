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В ЕС вступила директива о едином разъеме зарядки

Иметь другой разъем могут маленькие устройства, которые не умещают в себе такой порт.
Карина Тазетдинова 2024-12-28 06:33:15
© Фото: Jens Büttner, dpa, Global Look Press

Сегодня в Евросоюзе вступает в силу директива, которая обязует продавать смартфоны и другие портативные устройства только с единым разъемом зарядки типа USB-C. Все гаджеты, которые заряжаются через провод, должны быть оснащены одинаковым портом независимо от производителя.

«Страны-члены Евросоюза должны быть полностью готовы к новым правилам для всех устройств не позже 28 декабря 2024 года», — следует из сообщения Совета ЕС.

В качестве исключения — портативные компьютеры. При этом, они тоже должны быть оснащены USB-C, но не позднее 28 декабря 2026 года. Также иметь другой разъем могут маленькие устройства, которые не умещают в себе такой порт — например, часы или спортивные гаджеты.

Об этой инициативе объявили еще в 2022 году. Тогда в ЕК объяснили решение удобством для потребителей. При покупке нового гаджета не придется дополнительно покупать к нему провод.

#техника #евросоюз #Еврокомиссия #зарядка #провод #USB-C #сматфон
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