В ЕС вступила директива о едином разъеме зарядки

Сегодня в Евросоюзе вступает в силу директива, которая обязует продавать смартфоны и другие портативные устройства только с единым разъемом зарядки типа USB-C. Все гаджеты, которые заряжаются через провод, должны быть оснащены одинаковым портом независимо от производителя.

«Страны-члены Евросоюза должны быть полностью готовы к новым правилам для всех устройств не позже 28 декабря 2024 года», — следует из сообщения Совета ЕС.

В качестве исключения — портативные компьютеры. При этом, они тоже должны быть оснащены USB-C, но не позднее 28 декабря 2026 года. Также иметь другой разъем могут маленькие устройства, которые не умещают в себе такой порт — например, часы или спортивные гаджеты.

Об этой инициативе объявили еще в 2022 году. Тогда в ЕК объяснили решение удобством для потребителей. При покупке нового гаджета не придется дополнительно покупать к нему провод.