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В ЕС предложили ввести единый стандарт зарядки смартфонов

Анна Касаткина
16:28 23.09.2021
Инициатива также предполагает разделение продажи зарядок с самими устройствами.
В ЕС предложили ввести единый стандарт зарядки смартфонов
© Фото: Hannes Edinger, Pixabay
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В Евросоюзе могут ввести единый стандарт для зарядки мобильных устройств формата USB-C - все девайсы должны будут поставляться на рынок с одинаковым портом. С соответствующим предложением выступила Еврокомиссия.

Инициатива также предполагает разделение продажи зарядок с самими устройствами. Помимо смартфонов, она будет распространяться на планшеты, камеры, наушники, портативные динамики и игровые консоли, сообщает РИА Новости.

Как пояснили в Еврокомиссии, в 2020 году в ЕС было продано около 420 миллионов гаджетов, у каждого покупателя в среднем имеется три зарядки к ним, двумя из которых он пользуется регулярно. При этом порядка 40% потребителей сталкиваются с проблемой, когда к их телефону подходят не все разъемы. По данным ЕК, люди тратят порядка 2,4 миллиарда евро в год на автономные зарядки, поставляемые с электронными устройствами. Более того, ежегодно они превращаются в несколько тонн мусора.

Предложение должно быть рассмотрено Советом стран ЕС и Европарламентом, которые смогут внести в него необходимые поправки. В случае согласования нового стандарта государства получат два года на его внедрение.

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