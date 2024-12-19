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Восемь человек пострадали у больницы в Горловке при обстреле ВСУ

Украинские националисты обстреляли город кассетными боеприпасами.
Сергей Лебедев 2024-12-19 10:37:19
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Сегодня утром украинские боевики обстреляли центр города Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. Чиновник отметил, что националисты использовали кассетные боеприпасы.

По словам чиновника, в результате атаки пострадали восемь человек. Они получили ранения возле городской больницы №2.

Также при обстреле были повреждены жилые дома, учреждения, автомобили и система централизованного отопления одного из многоквартирных домов.

Напомним, на прошлой неделе украинские боевики сбросили на гостиницу в Горловке кассетный боеприпас. Найденные на месте обстрела фрагменты и осколки указывают, что националисты применили натовский артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров.

При взрыве повреждены фасады гостиницы и соседних домов. Кроме того, сгорел гражданский автомобиль.

#в стране и мире #боевики #ДНР #Горловка #атака #удар #больница
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