Восемь человек пострадали у больницы в Горловке при обстреле ВСУ

Сегодня утром украинские боевики обстреляли центр города Горловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил мэр Иван Приходько. Чиновник отметил, что националисты использовали кассетные боеприпасы.

По словам чиновника, в результате атаки пострадали восемь человек. Они получили ранения возле городской больницы №2.

Также при обстреле были повреждены жилые дома, учреждения, автомобили и система централизованного отопления одного из многоквартирных домов.

Напомним, на прошлой неделе украинские боевики сбросили на гостиницу в Горловке кассетный боеприпас. Найденные на месте обстрела фрагменты и осколки указывают, что националисты применили натовский артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров.

При взрыве повреждены фасады гостиницы и соседних домов. Кроме того, сгорел гражданский автомобиль.