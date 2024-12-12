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СФ одобрил закон о расширении пенсионных гарантий для новых регионов

По словам зампредседателя комитета СФ по социальной политике Дарьи Лантратовой, мера приведет к перерасчету пенсии 230 тысяч россиян.
Елизавета Кондрикова 2024-12-12 02:05:37
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Совфед одобрил поправки в законодательство, которые позволят включить в трудовой стаж, необходимый для начисления пенсии, периоды работы жителей, трудящихся на территории Украины до начала спецоперации, а также новых субъектов РФ и Крыма до их интеграции в пенсионную систему нашей страны.

Уточняется, что периоды будут внесены в стаж, в том числе если не имеется подтверждения постоянного проживания на этих территориях, а также независимо от места жительства.

«Этот шаг отражает принципиальную позицию государства: необходимо обеспечить нашим гражданам достойный уровень жизни вне зависимости от того, где они жили раньше», - написала зампредседателя комитета СФ по социальной политике Дарья Лантратова в своем Telegram.

Она добавила, что в результате более 230 тысяч россиян получат перерасчет пенсии. Данная мера позволит расширить пенсионные гарантии граждан нашей страны, работавших в указанных регионах.

#совфед #поправки #законодательство #пенсия #трудовой стаж #новые регионы РФ
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