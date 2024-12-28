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Путин ввел наказание для добровольцев за преступления против службы

В число преступлений против военной службы входят неисполнение приказа, насильственные действия в отношении начальника, дезертирство.
Тимур Шерзад 2024-12-28 18:20:40
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон относительно распространения на добровольцев уголовной ответственности за преступления против военной службы. 

В число таких преступлений входят неисполнение приказа, сопротивление начальнику либо принуждение его к нарушению обязанностей военной службы. А также самовольное оставление части или места службы либо дезертирство. 

Помимо этого, ответственность для добровольцев наступит и за уклонение от исполнения обязанностей военной службы через симуляцию болезней, умышленное уничтожение военного имущества, добровольную сдачу в плен. 

Ранее Путин сообщил, что получает информацию о ситуации в зоне специальной военной операции днем и ночью. Он подчеркнул, что военнослужащие исполняют свой долг в любых условиях.

#Владимир Путин #военная служба #уголовная ответственность #закон
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