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В зоне СВО наградили военнослужащих ПВО группировки «Запад»

Личный состав был награжден медалями «Участнику специальной военной операции».
2024-12-26 04:15:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В день войсковой противовоздушной обороны бойцов группировки «Запад» наградили за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых задач. На передовой награды вручили военным ВС РФ также за умелые навыки управления подразделениями.

Кадры с награждения предоставило Минобороны России. Солдаты, сержанты, старшины и офицеры получили награды прямо на передовой.

Личный состав был награжден медалями «Участнику специальной военной операции».

«В совокупности за выполнение боевых задач я был удостоен этой награды. Сбиваются нашим подразделением БПЛА "Баба-яга" и FPV. Летают поменьше - силы противника на исходе. Чувствуется это с каждым днем, но продолжают тревожить наше небо. Обсуждаем с командирами, коллегами, изучаем действия противников и чистим по возможности», - рассказал командир отделения с позывным Нумизмат.

Командование поблагодарило бойцов за мужество, профессионализм и личный вклад, пожелало крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества и поздравило с вручением наград и наступающим Новым годом.

Отмечается, что сразу после награждения военнослужащие вернулись к выполнению боевых задач.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#Минобороны #пво #награды #вручение #СВО #группировка запад
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