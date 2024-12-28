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Россиянам в связи с разливом мазута дали советы по покупке морепродуктов

Морепродукты необходимо приобретать в специализированных магазинах и при наличии ветеринарных документов.
Сергей Лебедев 2024-12-28 17:32:06
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Чтобы снизить риск отравления морепродуктами, их нужно приобретать в специализированных магазинах или у производителей. При этом необходимо требовать ветеринарные документы. Такие советы в беседе со «Звездой» дала кандидат биологических наук, сотрудник Института морских биологических исследований им. А.О. Ковалевского РАН Оксана Вялова.

«Все это должно проходить через ветеринарный контроль, обследоваться. И после этого дается заключение, безопасно ли это для человека, можно ли это употреблять в пищу», - отметила специалист.

Она также прокомментировала ситуацию с морепродуктами в связи с разливом мазута. Оксана Вялова считает, что часть ферм приостановит работу из-за заражения моллюсков.

«Но природа так устроена, что, мне кажется, к лету все моллюски могут очиститься, потому что они профильтровывают воду, вода будет самоочищаться. И постепенно они могут очиститься и вывести из своего организма накопленные нефтепродукты. Возможно, к летнему сезону все нормализуется», - добавила кандидат биологических наук.

Ранее в беседе со «Звездой» член Правительственной комиссии по биологической и химической безопасности Наталья Соколова отмечала, что из-за разлива мазута может пострадать рыба, которая питается планктоном.

#наш эксклюзив #рыба #икра #моллюски #мазут #морепродукты
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