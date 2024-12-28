СК опубликовал видео с места убийства четырех детей под Тверью

В Тверской области завели уголовное дело по факту убийства четырех детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Ведомство также опубликовало видео с места трагедии.

В данный момент в частном доме, где нашли тела несовершеннолетних, работают следователи и криминалисты. Сообщается, что в преступлении подозревается отец детей.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела.

Напомним, трагедия произошла в Калининском округе. Убитых детей обнаружили в доме садового некоммерческого товарищества «Межурка» сотрудники скорой помощи. Врачи и позвонили в дежурную часть полиции.