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СК опубликовал видео с места убийства четырех детей под Тверью

Сейчас на месте трагедии работают следователи и криминалисты.
Сергей Лебедев 2024-12-28 15:26:16
© Фото: su_skr69, Telegram © Видео: su_skr69, Telegram

В Тверской области завели уголовное дело по факту убийства четырех детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. Ведомство также опубликовало видео с места трагедии.

В данный момент в частном доме, где нашли тела несовершеннолетних, работают следователи и криминалисты. Сообщается, что в преступлении подозревается отец детей.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин уже поручил предоставить ему доклад о расследовании уголовного дела.

Напомним, трагедия произошла в Калининском округе. Убитых детей обнаружили в доме садового некоммерческого товарищества «Межурка» сотрудники скорой помощи. Врачи и позвонили в дежурную часть полиции.

#дети #Тверская область #убийство #МВД #полиция #СК РФ
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