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В России завершился осенний призыв на военную службу

Отслуживших призывников своевременно уволили и направили к местам проживания.
Ян Брацкий 2024-12-28 15:07:46
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Осенний призыв на военную службу завершен. В войска призвали 133 тысячи человек. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.

В военном ведомстве отметили, что призывники не направлялись в зону спецоперации и в пункты дислокации в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где им предстоит освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность.

Особое внимание в ходе призыва уделялось комплектованию научных и научно-производственных подразделений, а также спортивных рот. В них были зачислены 578 человек и 200 членов сборной России по олимпийским видам спорта соответственно.

Военнослужащие по призыву, отслужившие положенный срок, своевременно уволены и отправлены к местам постоянного проживания, добавили в Минобороны РФ. В ходе осеннего призыва была организована работа горячей линии, на которую поступило более 1,2 тысячи телефонных звонков.

#Минобороны #ВС РФ #призывники #служба #Осенний призыв
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