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Фрегат «Адмирал Горшков» вернулся в базу после дальнего похода

Дальний поход выполнялся в сложной и напряженной военно-политической обстановке, отметил командующий Северным флотом.
2024-12-28 15:39:11
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает о возвращении в базу после выполнения задач дальнего похода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Доклад об успешном выполнении поставленных задач принимал командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов. Он поздравил североморцев. 

«Дальний поход был выполнен в сложной и напряженной военно-политической обстановке, когда наше государство продолжает решать задачи специальной военной операции, в условиях нарастающего противостояния со странами Запада», - подчеркнул Кабанцов. 
 

Вице-адмирал добавил, что поход был знаковым и интересным. Впервые корабль СФ с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в Западной Атлантике. Вместе с атомной подлодкой «Казань» фрегат совершил неофициальный визит в порт Гавана, а также ряд заходов в порты дружественных стран. 

В ходе похода экипаж «Горшкова» участвовал в учениях, в ходе которых были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон» по морской мишени.

Командующий флотом, согласно старой традиции, вручил экипажу жареного поросенка. Отличившиеся моряки получили награды и грамоты. А глава Североморска вручил командиру фрегата северную семгу. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВМФ России #североморск #фрегат #«Адмирал флота Советского Союза Горшков» #дальний поход
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