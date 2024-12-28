Фрегат «Адмирал Горшков» вернулся в базу после дальнего похода

Минобороны России сообщает о возвращении в базу после выполнения задач дальнего похода фрегата «Адмирал флота Советского Союза Горшков».

Доклад об успешном выполнении поставленных задач принимал командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов. Он поздравил североморцев.

«Дальний поход был выполнен в сложной и напряженной военно-политической обстановке, когда наше государство продолжает решать задачи специальной военной операции, в условиях нарастающего противостояния со странами Запада», - подчеркнул Кабанцов.



Вице-адмирал добавил, что поход был знаковым и интересным. Впервые корабль СФ с гиперзвуковым оружием на борту выполнял задачи в Западной Атлантике. Вместе с атомной подлодкой «Казань» фрегат совершил неофициальный визит в порт Гавана, а также ряд заходов в порты дружественных стран.

В ходе похода экипаж «Горшкова» участвовал в учениях, в ходе которых были применены гиперзвуковые ракеты «Циркон» по морской мишени.

Командующий флотом, согласно старой традиции, вручил экипажу жареного поросенка. Отличившиеся моряки получили награды и грамоты. А глава Североморска вручил командиру фрегата северную семгу.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.