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Эксперт: соглашение о ядерно-экологической программе утратило смысл

Игорь Никулин заявил, что партнерства с Западом больше нет, поэтому такие проекты надо закрывать.
Владимир Рубанов 2024-12-28 14:33:31
© Фото: Andrey Pronin, Russian Look, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В условиях специальной военной операции и конфронтации со стороны Запада ядерно-экологическая программа утратила смысл, заявил «Звезде» военный эксперт, член комиссии ООН по биологическому разоружению в 1998-2003 гг. Игорь Никулин.

«На мой взгляд, это соглашение имело смысл 20 лет назад. Сейчас, когда коллективный Запад пытается нанести стратегическое поражение России на территории Украины, это абсолютно абсурдно, и мы никогда не согласимся, чтобы какие-то там западные шпионы инспектировали наши ядерные объекты», - сказал эксперт.

По словам Никулина, речь в соглашении шла о военно-техническом сотрудничестве в Баренцевом море.

«Они хотели бы посылать своих инспекторов. Чтобы они там проверяли уровень радиации и так далее. Это чистый шпионаж, причем даже в рамках глобального партнерства. Никакого глобального партнерства с Западом у нас уже нет, поэтому такие сомнительные проекты надо закрывать», - отметил специалист.

Владимир Путин подписал закон о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР). Документ касался взаимодействия РФ с рядом стран по утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания, а также реабилитации территорий бывших баз ВМФ России.

#ВМФ России #экология #Баренцево море #Соглашение #наш эксклюзив #денонсация
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