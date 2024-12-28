РФ вышла из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе

РФ выходит из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР). Закон о денонсации рамочного соглашения подписал президент Владимир Путин.

Соглашение о МНЭПР было подписано в Стокгольме 21 мая 2003 года. Для России он начал действовать 14 апреля 2004 года.

Документ касался содействия России в утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания. Он предусматривал создание инфраструктуры для работы с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, а также реабилитацию территорий бывших баз ВМФ России.

В частности, документ касался реабилитации бывших береговых технических баз флота в губе Андреева и пункте Гремиха, замены радиоизотопных термоэлектрических генераторов на аккумуляторы, в том числе установленных на береговых маяках в Мурманской и Архангельской областях.

В документах говорится, что это соглашение помогло уменьшить радиационное загрязнение на северо-западе России и сделало обращение с радиоактивными отходами и ядерным топливом более безопасным.

Однако, по информации МИД России, сотрудничество по этому соглашению остановилось в 2015-2017 годах.

В программе участвовали Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития и Европейское сообщество по атомной энергии.