МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РФ вышла из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе

Соглашение касалось содействия России в утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания.
Владимир Рубанов 2024-12-28 13:56:16
© Фото: Минобороны России

РФ выходит из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР). Закон о денонсации рамочного соглашения подписал президент Владимир Путин.

Соглашение о МНЭПР было подписано в Стокгольме 21 мая 2003 года. Для России он начал действовать 14 апреля 2004 года.

Документ касался содействия России в утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания. Он предусматривал создание инфраструктуры для работы с отработанным ядерным топливом и радиоактивными отходами, а также реабилитацию территорий бывших баз ВМФ России.

В частности, документ касался реабилитации бывших береговых технических баз флота в губе Андреева и пункте Гремиха, замены радиоизотопных термоэлектрических генераторов на аккумуляторы, в том числе установленных на береговых маяках в Мурманской и Архангельской областях.

В документах говорится, что это соглашение помогло уменьшить радиационное загрязнение на северо-западе России и сделало обращение с радиоактивными отходами и ядерным топливом более безопасным.

Однако, по информации МИД России, сотрудничество по этому соглашению остановилось в 2015-2017 годах.

В программе участвовали Бельгия, Великобритания, Германия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Россия, США, Финляндия, Франция, Швеция, Евросоюз, Европейский банк реконструкции и развития и Европейское сообщество по атомной энергии.

#ВМФ #Мурманская область #Архангельская область #экология #денонсация #губа Андреева #Гремиха #МНЭПР
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 