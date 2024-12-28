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Глава Росатома анонсировал создание Большого Северного морского пути

Алексей Лихачев отметил, что Большой Севморпуть - это транспортная магистраль от Калининграда до Владивостока, проходящая через арктические воды.
Тимур Шерзад 2024-12-28 14:32:57
© Фото: Павел Львов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В России появится Большой Северный морской путь. Об этом «Звезде» заявил глава Росатома Алексей Лихачев. 

Большой Севморпуть - переосмысление концепции развития важнейшего маршрута. Лихачев добавил, что госкорпорация начала полноценно заниматься этой магистралью. Это поможет развитию как нашей страны, так и международных проектов.

«Это не только акватория от пролива Вилькицкого до Берингова пролива. Это вся большая транспортная магистраль от портов северо-запада: Санкт-Петербурга, Калининграда, до Дальнего Востока, в том числе и порта Владивосток», - объяснил Лихачев. 

Глава Росатома произнес эти слова после торжественной церемонии подъема флага на третьем серийном атомном ледоколе проекта 22220 «Якутия» в Санкт-Петербурге. Теперь он официально вошел в состав Росатомфлота, где стал восьмым по счету кораблем такого типа.

Единственный в мире атомный ледокольный флот дает России уникальные преимущества в Арктике и позволяет постоянно увеличивать товарооборот в этом регионе.

Ранее «Звезда» публиковала кадры спуска на воду атомного ледокола «Чукотка» в Санкт-Петербурге. Это ледокол того же проекта, что и «Якутия».

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