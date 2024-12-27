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FPV-дрон уничтожил украинский танк в Харьковской области

Оператору беспилотника удалось добиться прямого попадания в неприятельский танк.
2024-12-27 14:27:51
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российские военнослужащие из состава группировки войск «Север» уничтожили украинский танк при помощи FPV-дрона. Об этом сообщает МО РФ.

Движение и стрельбу вражеского танка удалось выявить в ходе разведывательных мероприятий при помощи беспилотника. Проанализировав разведданные, военнослужащие приняли решение привлечь расчет FPV-дрона.

Оператору удалось добиться прямого попадания в неприятельский танк. Результатом стало уничтожение цели. 

Ранее публиковалось видео уничтожения украинского танка сбрасываемыми боеприпасами у Вербового. Первый сброс пробил защитный «мангал», а второй положил точно в люк зажигательный боеприпас. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#танк #бпла #Харьковская область #спецоперация #FPV-дрон
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