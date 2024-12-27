FPV-дрон уничтожил украинский танк в Харьковской области

Российские военнослужащие из состава группировки войск «Север» уничтожили украинский танк при помощи FPV-дрона. Об этом сообщает МО РФ.

Движение и стрельбу вражеского танка удалось выявить в ходе разведывательных мероприятий при помощи беспилотника. Проанализировав разведданные, военнослужащие приняли решение привлечь расчет FPV-дрона.

Оператору удалось добиться прямого попадания в неприятельский танк. Результатом стало уничтожение цели.

Ранее публиковалось видео уничтожения украинского танка сбрасываемыми боеприпасами у Вербового. Первый сброс пробил защитный «мангал», а второй положил точно в люк зажигательный боеприпас.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.