FPV-дрон уничтожил украинский танк в Харьковской области

Российские военнослужащие из состава группировки войск «Север» уничтожили украинский танк при помощи FPV-дрона. Об этом сообщает МО РФ.
Движение и стрельбу вражеского танка удалось выявить в ходе разведывательных мероприятий при помощи беспилотника. Проанализировав разведданные, военнослужащие приняли решение привлечь расчет FPV-дрона.
Оператору удалось добиться прямого попадания в неприятельский танк. Результатом стало уничтожение цели.
Ранее публиковалось видео уничтожения украинского танка сбрасываемыми боеприпасами у Вербового. Первый сброс пробил защитный «мангал», а второй положил точно в люк зажигательный боеприпас.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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