Путин подписал закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

В России ужесточается наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в УК РФ санкции вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теперь нижняя планка наказания за это преступление будет от 15 до 20 лет (раньше - от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет).

За мятеж, который повлек смерть человека или другие тяжелые последствия, к уголовному сроку будут добавлять штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или наказывать пожизненным лишением свободы.

Участника мятежа могут освободить от наказания, если он добровольно и вовремя сообщил о нем властям или помог предотвратить ущерб интересам России. При этом в его действиях не должно быть состава другого преступления.

Кроме того, осужденные за терроризм и вооруженный мятеж не смогут выйти на свободу раньше срока через условно-досрочное освобождение.