МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин подписал закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Поправки в УК предусматривают пожизненное заключение, а осужденные не смогут выйти на свободу раньше срока по УДО.
Владимир Рубанов 2024-12-28 13:26:13
© Фото: Alexey Belkin, Business Online, Global Look Press

В России ужесточается наказание за организацию или участие в вооруженном мятеже. Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит в УК РФ санкции вплоть до пожизненного лишения свободы.

Теперь нижняя планка наказания за это преступление будет от 15 до 20 лет (раньше - от 12 до 20 лет с ограничением свободы до двух лет).

За мятеж, который повлек смерть человека или другие тяжелые последствия, к уголовному сроку будут добавлять штраф от 500 тысяч до одного миллиона рублей или наказывать пожизненным лишением свободы.

Участника мятежа могут освободить от наказания, если он добровольно и вовремя сообщил о нем властям или помог предотвратить ущерб интересам России. При этом в его действиях не должно быть состава другого преступления.

Кроме того, осужденные за терроризм и вооруженный мятеж не смогут выйти на свободу раньше срока через условно-досрочное освобождение.

#Владимир Путин #закон #УК РФ #ужесточение #Уголовный кодекс #удо #вооруженный мятеж
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 