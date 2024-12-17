В РФ пожизненно осужденные за мятеж лишились права на УДО

Госдума приняла поправки, отменяющие право на условно-досрочное освобождение (УДО) для тех, кто отбывает пожизненное наказание за терроризм или вооруженный мятеж. Изменения внесли в статью 279 Уголовного кодекса РФ «Вооруженный мятеж».

Уточняется, что поправки коснутся тех, кого пожизненно осудили в том числе по статьям за прохождение обучения к совершению терактов а также организации схожей деятельности. Лишаются права на УДО также те, кто осужден за организацию террористического сообщества и оказание содействия в противоправной деятельности.

Напомним, что срок за нарушение этого закона - от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет в зависимости от степени вовлеченности и тяжести мятежа. В случае смерти одного или нескольких лиц, наказание может измениться до пожизненного лишения свободы.