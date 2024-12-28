Путин подписал закон о декриминализации медицинской помощи

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинских услуг. Этот документ выводит врачей из-под действия статьи 238 Уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность за небезопасные услуги.

Максимальная санкция по этой статье составляет 10 лет лишения свободы. Теперь в текст внесены примечания о том, что ее действие не распространяется на оказание медработниками медицинской помощи.

Ранее закон приняли Госдума и Совет Федерации. Сенатор Андрей Клишас сообщил, что до приговора доходят лишь порядка 10% дел в отношении медиков по 238-й статье.

Эта поправка стала решением проблемы с переходом врачей на клинические рекомендации от Минздрава. По словам первого вице-спикера Совета Федерации Владимира Якушева, эти рекомендации не могут использоваться по всей России, но если их не выполнять, то врачей могли наказать.

Чаще всего медиков привлекают к ответственности по другим статьям УК - о причинении смерти или тяжкого вреда по неосторожности, о преступной халатности или незаконной медицинской деятельности.