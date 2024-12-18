Госдума освободила медиков из-под действия статьи УК РФ

Государственная дума приняла решение вывести медицинских работников из под действия уголовной статьи. Депутаты внесли изменения в 238-ю статью УК РФ, которая регулирует оказание небезопасных услуг. Теперь медики не будут привлекаться к уголовной ответственности в случаях, связанных с неоднозначным толкованием действующих норм законодательства.

На пленарном заседании была одобрена поправка, которая исключает применение статьи Уголовного кодекса о предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности, к случаям оказания медицинской помощи врачами.

Сергей Леонов, председатель Комитета Государственной думы по охране здоровья, подчеркнул, что в 2022 году было возбуждено 260 уголовных дел против врачей. Он указал, что такая ситуация привела к массовому оттоку кадров из медицины. По его мнению, молодые специалисты опасаются работать в сфере здравоохранения из-за постоянных стрессов и правовой неопределенности.

«Это привело к тому, что специалисты, такие как хирурги, акушеры и анестезиологи, начали уходить из профессии», – сообщил депутат.

Он также подчеркнул, что из-за двусмысленного толкования закона ранее были возбуждены уголовные дела против врачей.

В новой редакции статьи сообщается, что в случае наступления смерти двух и более человек вследствие действий, совершенных по неосторожности, максимальное наказание может составлять до десяти лет лишения свободы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев добавил, что ежегодно около шести тысяч врачей подвергаются необоснованным обвинениям.

При этом они могут быть осуждены на срок до двух лет по упомянутой статье, а в случае причинения тяжкого вреда здоровью или смерти пациента - до шести лет.

Ранее Бадма Башанкаев на передовой в зоне специальной военной операции рассказал о важности работы врачей и защите их прав. Он подчеркнул, что в данной профессии много искренних и честных людей, которые исполняют свой гражданский долг.

Также известно, что министр здравоохранения Михаил Мурашко выразил признательность депутатам за принятие поправки, которая защищает права медицинских работников.