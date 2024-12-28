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Путин подписал закон о переименовании Ростова

Город в Ярославской области официально стал Ростовом Великим.
Владимир Рубанов 2024-12-28 11:31:31
© Фото: Telegram/rostov_rayon

Президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании Ростова Ярославской области в Ростов Великий. Ранее этот закон приняла Госдума.

С предложением изменить название города выступила Ярославская областная дума. Они объяснили это тем, что название «Ростов Великий» уже широко используется. До этого переименование города местные власти обсуждали несколько лет.

Ростов Великий - старейший город Золотого кольца. Он основан в 862 году Рюриком. Город стоит на озере Неро, которому больше 500 тысяч лет.

Город впервые назван Великим в Ипатьевской летописи XV века. В 991 году ростовчане приняли христианство, и город стал одним из религиозных центров. Богатырь Алеша Попович, по преданию, родился в Ростове Великом.

В городе есть белокаменный кремль. Там снимали известные сцены фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Последнее переименование крупного города в России произошло 25 лет назад. Тогда главный город Новгородской области стал Великим Новгородом. Это было сделано в честь его 1140-летия.

#в стране и мире #Ярославская область #Владимир Путин #закон #золотое кольцо #переименование #ростов великий #Неро
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