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Ростов в Ярославской области получил официальное название Ростов Великий

Ранее сообщалось, что жители Ярославской области неоднократно выступали с этой инициативой. Кроме того, проходил сбор подписей.
Глеб Владовский 2024-12-17 15:58:34
© Фото: Кристина Кормилицына, РИА Новости

Во вторник, 17 декабря, Госдума на заседании во втором и в третьем, окончательном, чтении приняла закон о переименовании города Ростов Ярославской области в город Ростов Великий. Документ опубликовали на сайте законодательной базы нижней палаты парламента.

«Переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий», - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к документу уточняется, что сам город впервые упомянут в летописях в 862 году. В I веке его назвали Великим. Прочно это определение закрепилось еще в XIX веке.

В записке также уточняется, что еще в 2023 году свыше 13 тысяч жителей (около 58% населения города) поддержали эту инициативу.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ одобрил законопроект о переименовании города.

#в стране и мире #Ярославская область #законопроект #Госдума РФ #ростов великий #переименование города
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