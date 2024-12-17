Ростов в Ярославской области получил официальное название Ростов Великий

Во вторник, 17 декабря, Госдума на заседании во втором и в третьем, окончательном, чтении приняла закон о переименовании города Ростов Ярославской области в город Ростов Великий. Документ опубликовали на сайте законодательной базы нижней палаты парламента.

«Переименовать город Ростов Ростовского района Ярославской области в город Ростов Великий», - говорится в законопроекте.

В пояснительной записке к документу уточняется, что сам город впервые упомянут в летописях в 862 году. В I веке его назвали Великим. Прочно это определение закрепилось еще в XIX веке.

В записке также уточняется, что еще в 2023 году свыше 13 тысяч жителей (около 58% населения города) поддержали эту инициативу.

Ранее сообщалось, что кабмин РФ одобрил законопроект о переименовании города.