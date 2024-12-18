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Морпехи показали уничтоженную технику и живую силу ВСУ в Курской области

По словам стрелка с позывным Алмаз, всего наши военнослужащие уничтожили девять единиц техники противника.
2024-12-18 05:41:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие бригады морской пехоты группировки войск «Север» уничтожили западную технику и живую силу ВСУ в Курской области. На опубликованных Минобороны РФ кадрах - результат работы наших бойцов.

Как рассказал военнослужащий с позывным Алмаз, колонна вражеской техники пыталась вернуть утраченные позиции, но потерпела поражение. Наши морпехи быстро среагировали и разбили подразделения боевиков ВСУ. Противник был вынужден отступить, оставив на поле боя раненых и убитых, а также бросив оружие, боеприпасы и технику.

«Из техники две единицы ушло, девять единиц было уничтожено вместе со всем личным составом», - сообщил Алмаз.

Он показал одну из уничтоженных машин - HMMWV производства США. По его словам, боевики сами нанесли удар по автомобилю, чтобы нашим бойцам не достались рации и планшеты, которые там находились. Но морпехи опередили их и изъяли все необходимое раньше.

В числе прочего российские военнослужащие уничтожили боевую бронированную машину Roshel Senator канадского производства и бронетранспортер Stryker, сделанный в США.

Как говорят сами морпехи, противник не ожидал такого жесткого отпора. После неудачных атак «в лоб» боевики попытались обойти наших военнослужащих, но они пресекли эти попытки и смогли занять выгодные позиции для дальнейшего уничтожения легкой и тяжелой боевой техники ВСУ.

Ранее дроны группировки «Север» уничтожили боевиков ВСУ точными сбросами. Уничтожение целей фиксировали камеры объективного контроля.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Курская область #колонна техники #HMMWV #Stryker
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