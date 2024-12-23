Президент Молдавии Майя Санду отказалась обсуждать вопрос энергоснабжения с Украиной, переложив ответственность на Россию, сообщила Служба внешней разведки РФ.

Глава государства эмоционально отреагировала на доклад премьер-министра Дорина Речана о возможных проблемах с энергоснабжением после 31 декабря, когда заканчивается договор о транзите российского топлива через Украину.

Она пригрозила, что, если Москва не найдет способ доставить газ, Кишинев накажет Приднестровье. По данным СВР, приказано возбудить уголовные дела против руководства самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики за сепаратизм и досматривать жителей Приднестровья на границах.

Санду также потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Эта станция поставляет электроэнергию, от которой практически полностью зависит правобережная часть Молдавии. В конце совещания Санду заявила о необходимости военной операции по контролю над Приднестровьем и ликвидации российского миротворческого присутствия.

Евросоюз не готов к новому кризису в зоне интересов России и опасается вооруженного конфликта в Молдавии, говорится в сообщении пресс-бюро Службы.

Ранее парламент Молдавии одобрил введение в стране режима чрезвычайного положения из-за энергокризиса.