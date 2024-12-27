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В Москве задержали 17 человек, заработавших 10 млрд на азартных играх

Злоумышленники открыли два колл-центра в Пресненском районе.
Владимир Рубанов 2024-12-27 09:56:34
© Фото: Telegram/IrinaVolk_MVD © Видео: Telegram/IrinaVolk_MVD

В Москве задержали группу организаторов нелегальных ставок, которые за несколько лет заработали на организации нелегальных азартных игр более 10 млрд рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники открыли два колл-центра в Пресненском районе Москвы. Оттуда они звонили клиентам и принимали от них ставки, вели статистику и выдавали выигрыши.

Во время обысков в офисах нашли 250 миллионов рублей, телефоны, компьютеры и разные другие доказательства.

Полиция завела уголовное дело. Одного из задержанных отправили под арест, а 16 других отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Москве выявили колл-центры, обманувшие тысячи граждан более чем 20 стран.

#Москва #в стране и мире #Задержание #азартные игры #пресненский район #колл-центры
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