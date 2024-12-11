В Москве выявили колл-центры, обманувшие тысячи граждан более 20 стран

В Москве сотрудники Федеральной службы безопасности РФ вместе с полицейскими накрыли три «колл-центра», которые успели заработать на своих жертвах десятки миллионов долларов. Все они связаны с международной сетью мошенников, которых контролирует главарь ОПГ «Химпром» Егор Буркин. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Отмечается, что злоумышленники похищали деньги под видом инвестиционной деятельности. От их деятельности пострадали десятки тысяч граждан более 20 государств. Заведено уголовное дело по статье за мошенничество в особо крупном размере.

Силовики задержали руководителей и сотрудников «колл-центров». В их домах и офиса провели обыски.

Напомним, в минувший понедельник в ФСБ сообщили о пресечении работы международной сети «колл-центров», которая работала в интересах бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 руководителей и сотрудников «колл-центров».