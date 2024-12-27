МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посол: РФ и КНР предстоит отвечать на двойное сдерживание Запада

Игорь Моргулов напомнил, что в ходе Второй мировой войны Россия и Китай понесли большие потери, но смогли победить фашизм и милитаризм.
Владимир Рубанов 2024-12-27 08:18:41
© Фото: Telegram/rusembchina

России и Китаю предстоит в 2025 году вместе отвечать двойным противодействием на двойное сдерживание со стороны Запада. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.

Дипломат напомнил, что в следующем году состоится празднование 80 лет со дня победы во Второй мировой войне. В те годы Россия и Китай понесли большие потери, но смогли победить фашизм и милитаризм. Москва и Пекин считают, что важно помнить о тех событиях и не забывать о героях.

Посол поблагодарил Китай за заботу и память о советских воинах, которые погибли за свободу Китая. Во время государственного визита в мае Владимир Путин возложил цветы к одному из памятников красноармейцам, который расположен в Харбине.

Моргулов напомнил слова президента России, который во время прямой линии сказал, что Россия и Китай были вместе в годы войны и сейчас тоже вместе.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих стран, но и не подвержены внешнему вмешательству.

#Китай #в стране и мире #кнр #Сотрудничество #посол #Сдерживание #Международные отношения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 