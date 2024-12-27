Посол: РФ и КНР предстоит отвечать на двойное сдерживание Запада

России и Китаю предстоит в 2025 году вместе отвечать двойным противодействием на двойное сдерживание со стороны Запада. Об этом заявил в интервью РИА Новости посол России в Китае Игорь Моргулов.

Дипломат напомнил, что в следующем году состоится празднование 80 лет со дня победы во Второй мировой войне. В те годы Россия и Китай понесли большие потери, но смогли победить фашизм и милитаризм. Москва и Пекин считают, что важно помнить о тех событиях и не забывать о героях.

Посол поблагодарил Китай за заботу и память о советских воинах, которые погибли за свободу Китая. Во время государственного визита в мае Владимир Путин возложил цветы к одному из памятников красноармейцам, который расположен в Харбине.

Моргулов напомнил слова президента России, который во время прямой линии сказал, что Россия и Китай были вместе в годы войны и сейчас тоже вместе.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что отношения Москвы и Пекина не направлены против третьих стран, но и не подвержены внешнему вмешательству.