В SIPRI заявили о росте доходов 100 крупнейших производителей оружия

Доходы 100 крупнейших компаний - производителей оружия достигли 632 миллиардов долларов в 2023 году. По сравнению с 2022 годом в реальном исчислении это означает рост на 4,2%. Данные приводит Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Специалисты отмечают, что рост доходов от продажи оружия заметен во всех регионах, особенно в Российской Федерации и на Ближнем Востоке. На успех мелких производителей подтолкнул новый спрос, обусловленный конфликтами в секторе Газа и на Украине, а также растущей напряженностью в Восточной Азии и повсеместными программами перевооружения армий.

В докладе института говорится, что в прошлом году топ-100 компаний нарастили свое производство в ответ на растущий спрос. После этого объем доходов снова увеличился после снижения в 2022 году. У почти 75% производителей повысился доход в годовом выражении. Примечательно, что большинство из них - фирмы, которые занимали нижнюю часть рейтинга топ-100.

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