Запад использует военные поставки, как способ утилизации устаревшей техники
Полиция Норвегии готова отдать Киеву списанное служебное оружие. Об этом стражи порядка написали на своем официальном сайте. Устаревшее вооружение поступает на Украину не только из Норвегии, европейские страны и США используют поставки, как способ утилизации подобной техники.
«Леопарды», которые минимум семь лет не на ходу, собирались отправить на Украину в качестве военной помощи. Но техника так и осталась на полигоне, в Италии, чем привлекла внимание журналистов.
Именно из-за небоеспособности «Леопардов», а эта модификация родом из 60-х, от них отказалась их последняя хозяйка - Швейцария. Семь лет попыток продать устаревшую технику не увенчались успехом. И вот страна нашла способ заработать на том, что пора бы утилизировать. Но поедут они не на Украину, а в страны, которые уже отдали свою технику киевскому режиму.
В том, что для Украины Западу ничего не жалко сомневаться не приходиться: есть заявление от Норвежской полицейской службы о передаче Украине списанного оружия правоохранителей. Причем, это далеко не первый раз когда Норвегия отдает списанное - в прошлом году она поставила ВСУ снятые с вооружения зенитные комплексы «Мистраль», пополнив свой арсенал новым оружием из Южной Кореи. Или вот еще один пример щедрости Запада - конфискованные пистолеты и автоматы американских бандитов, которые киевским силовикам прислали полицейские из Майами.
«Это все позор для стран поставляющих и позор для страны принимающей, такие подарки. Судя по всему, у них уже совсем ничего не осталось. Они по всему миру посылают своего комика-президента, чтобы попросить все что у кого-либо есть. Вот нашли на складах неиспользованное оружие», - рассказал военный эксперт Роман Насонов.
При внимательном ознакомлении со списком техники, которой накачивают Украину становится ясно - новое туда отправлять и не собираются. Те же британские «Челленджеры» у которых в отличие от современной тяжелой бронетехники нет автомата заряжания, что снижает скорострельность, и устаревшая система управления огнем. Или взять те же F-16 которые Киев делает высокую ставку.
«Их будут поставлять европейские страны из своих запасов. Излишки F-16 берутся за счет перевооружения ВВС на американские F-35», - рассказывает военный эксперт Дмитрий Корнев.
В то же время, Wall Street Journal со ссылкой на немецкого производителя протезов сообщает, что число ампутаций у бойцов ВСУ сравнимо с масштабами Первой мировой. В протезах нуждаются минимум 50 тысяч человек. И их для украинских военных заказывают, в том числе, в Германии.
Расследование французского издания под заголовком «Медицинские ужасы на Украине» рассказывает о том, Украина стала кузницей черной трансплантологии. Журналисты ссылаются на свидетельства правозащитников, и публикации в даркнете с предложениями приобрести практически органы из Украины. И приводят данные что пропавшими без вести в рядах ВСУ числятся порядка 35 тысяч военнослужащих.
Причем, изъятие органов у погибших без нотариального согласия с их стороны или их официальных представителей - которыми могут быть и лицо организовавшее похороны и командир подразделения - на Украине разрешено уже несколько лет.
Ранее кандидат на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди-младший заявил, что Соединенные Штаты уничтожают Украину снарядами с обедненным ураном.