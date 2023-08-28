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Полиция Норвегии готова отдать Киеву списанное служебное оружие. Об этом стражи порядка написали на своем официальном сайте. Устаревшее вооружение поступает на Украину не только из Норвегии, европейские страны и США используют поставки, как способ утилизации подобной техники.

«Леопарды», которые минимум семь лет не на ходу, собирались отправить на Украину в качестве военной помощи. Но техника так и осталась на полигоне, в Италии, чем привлекла внимание журналистов.



Именно из-за небоеспособности «Леопардов», а эта модификация родом из 60-х, от них отказалась их последняя хозяйка - Швейцария. Семь лет попыток продать устаревшую технику не увенчались успехом. И вот страна нашла способ заработать на том, что пора бы утилизировать. Но поедут они не на Украину, а в страны, которые уже отдали свою технику киевскому режиму.

В том, что для Украины Западу ничего не жалко сомневаться не приходиться: есть заявление от Норвежской полицейской службы о передаче Украине списанного оружия правоохранителей. Причем, это далеко не первый раз когда Норвегия отдает списанное - в прошлом году она поставила ВСУ снятые с вооружения зенитные комплексы «Мистраль», пополнив свой арсенал новым оружием из Южной Кореи. Или вот еще один пример щедрости Запада - конфискованные пистолеты и автоматы американских бандитов, которые киевским силовикам прислали полицейские из Майами.

«Это все позор для стран поставляющих и позор для страны принимающей, такие подарки. Судя по всему, у них уже совсем ничего не осталось. Они по всему миру посылают своего комика-президента, чтобы попросить все что у кого-либо есть. Вот нашли на складах неиспользованное оружие», - рассказал военный эксперт Роман Насонов.

При внимательном ознакомлении со списком техники, которой накачивают Украину становится ясно - новое туда отправлять и не собираются. Те же британские «Челленджеры» у которых в отличие от современной тяжелой бронетехники нет автомата заряжания, что снижает скорострельность, и устаревшая система управления огнем. Или взять те же F-16 которые Киев делает высокую ставку.

«Их будут поставлять европейские страны из своих запасов. Излишки F-16 берутся за счет перевооружения ВВС на американские F-35», - рассказывает военный эксперт Дмитрий Корнев.

В то же время, Wall Street Journal со ссылкой на немецкого производителя протезов сообщает, что число ампутаций у бойцов ВСУ сравнимо с масштабами Первой мировой. В протезах нуждаются минимум 50 тысяч человек. И их для украинских военных заказывают, в том числе, в Германии.

Расследование французского издания под заголовком «Медицинские ужасы на Украине» рассказывает о том, Украина стала кузницей черной трансплантологии. Журналисты ссылаются на свидетельства правозащитников, и публикации в даркнете с предложениями приобрести практически органы из Украины. И приводят данные что пропавшими без вести в рядах ВСУ числятся порядка 35 тысяч военнослужащих.

Причем, изъятие органов у погибших без нотариального согласия с их стороны или их официальных представителей - которыми могут быть и лицо организовавшее похороны и командир подразделения - на Украине разрешено уже несколько лет.

Ранее кандидат на пост главы Белого дома Роберт Кеннеди-младший заявил, что Соединенные Штаты уничтожают Украину снарядами с обедненным ураном.